Oggi come ieri, Angel Di Maria proposto nuovamente alla Juventus. Il centrocampista argentino viene accostato ai bianconeri dai tempi del Real Madrid ma in Italia non è mai arrivato. L'ultimo a provare a portarlo a Torino è stato l'agente di Cristiano Ronaldo Jorge Mendes, che ne ha parlato con Paratici dopo l'arrivo dell'attaccante portoghese: la Juve però non è interessata all'operazione nonostante la possibilità di prendere Di Maria a zero il prossimo anno vista la scadenza del contratto - per ora - fissata al 2021.