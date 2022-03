Angel Di Maria offerto alla Juve. L'indiscrezione arriva dal giornale venezuelano El Nacional, secondo cui El Fideo potrebbe lasciare il PSG in scadenza al termine della stagione. Con il futuro sempre più in bilico, l'esterno argentino sarebbe stato proposto a tre squadre (oltre alla Vecchia Signora, Barcellona e Atletico Madrid). I blaugrana avrebbero già risposto un secco no, mentre i bianconeri e i colchoneros ci stanno pensando seriamente. I prossimi mesi saranno decisivi per capirne di più.