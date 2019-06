Dalla Spagna arriva una notizia che sa tanto di bandiera bianca nella corsa a Matthjis De Ligt. Infatti, il Mundo Deportivo ammette che il giocatore olandese dell’Ajax è ormai vicinissimo al Paris Saint-Germain. Il club francese avrebbe convinto il difensore grazie ad un ingaggio con cifre mostruose. Dunque, le speranze delle dirette concorrenti dei parigini, come Barcellona e Juventus, sarebbero ormai ridotte al lumicino, legate principalmente ad un’incredibile rottura. I bianconeri tengono sotto osservazione altri obiettivi per non farsi cogliere impreparati in caso di annuncio di accordo definitivo.