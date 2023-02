Una visita forse a sorpresa, ma che ha fatto discutere parecchio. Alla Continassa, la cittadella dello sport della Juventus, nella giornata di ieri si è presentato Pasquale, storico ex-direttore sportivo fra le altre di, nonché ex braccio destro di Waltera Palermo e Roma. Oggi è uno degli uomini di fiducia del ds del PSG Campos e si occupa per il club parigino dei giocatori che sono sotto contratto, ma che stanno giocando in prestito. Cosa ci faceva quindi il PSG in visita alla Juventus? Sul tavolo delle discussione c'è stato, principalmente, il futuro di Leandro Paredes. Lo riporta Calciomercato.com.