Accostato a lungo alla Juve durante il mercato di gennaio, Mauro Icardi ha finito per rimanere al PSG, dove però la sua avventura non sembra procedere particolarmente bene. Dopo l'eliminazione dei parigini dalla Coppa di Francia, l'attaccante è stato infatti bersagliato da feroci critiche, tanto che l'Equipe lo ha definito un "peso morto" attribuendogli un eloquente 2 in pagella. La sua esperienza oltremanica, ad ogni modo, dovrebbe essere vicina alla conclusione: il suo addio in estate è ormai praticamente certo.