Quanto guadagna il PSG con la vittoria della Champions League

Il PSG vince la sua prima Champions League e lo fa in maniera netta, con un risultato storico. In una finale di Champions, infatti, non era mai successo che una squadra trionfasse con più di 4 goal di scarto, e dunque il 5-0 è stato La squadra di Luis Enrique corona un percorso importante , nonostante una partenza difficile: il PSG, infatti, aveva acciuffato la qualificazione nelle ultime partite, chiudendo al quindicesimo posto nella fase a gironi. Da allora, però, il cammino è stato da protagonisti, con tanti singoli che hanno brillato tra cui, autore di una doppietta e un assist in finale.

Anche a livello economico il successo del Paris Saint-Germain è stato molto importante. Oltre ai 18 già assicurati con la partecipazione, ogni vittoria nella fase a gironi è valsa 2,1 milioni, e il quindicesimo posto un altro milione. Successivamente, sommando i passaggi del turno dagli ottavi in poi, e la vittoria in finale,