2









Il PSG è campione di Francia. La squadra di Icardi e Neymar ha vinto a tavolino il titolo nazionale di questa stagione, uno scudetto amaro perché alzato (idealmente) nel bel mezzo dell'emergenza coronavirus. Per l'attaccante argentino cercato dalla Juventus è stato il primo titolo in carriera. Anche per questo ha festeggiato la vittoria con alcuni messaggi social che però non sono piaciuti per niente ai tifosi che hanno commentato il suo post Instagram com messaggi molto duri. Stessa sorte anche per la società francese che ha postato un video di festeggiamenti per il titolo. Per molti non era il caso, per altri non si tratta di un vero scudetto, date le circostanze. Insomma, in Francia (e non solo) la fine anticipata del campionato e la vittoria a tavolino del PSG continua a far discutere.