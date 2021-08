Il Psg delle stelle al completo. C'è anche Mbappè nella lista dei convocati per la gara di questa sera contro il Reims, nonostante le voci di mercato e un futuro in bilico. Lui con Messi e Neymar nell'elenco di Pochettino. Out Icardi per infortunio, anche se pure per il calciomercato è sempre vivo.Eccoli tutti:Navas, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Verratti, Mbappé, Paredes, Neymar, Di Maria, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Diallo, Draxler, Kehrer, Gueye, Kalimuendo, Leo Messi, Bitumazala, Dina Ebimbe, Franchi, Donnarumma.