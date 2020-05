Mauro Icardi è l'obiettivo numero uno della Juventus, che prima di affrontare una trattativa però dve capire con chi andare a parlare: l'attaccante è di proprietà dell'Inter ma in prestito al Psg, che ha un diritto di riscatto di 70 milioni ma sta lavorando per ottenere uno sconto. Secondo Espn, infatti, i francesi hanno pronta un'offerta da 55/60 milioni di euro per convincere l'Inter a cederlo a titolo definitivo. La Juve è alla finestra e attende che venga sciolto il nodo, poi partirà assalto a Icardi.