Mauricio Pochettino in bilico, Antonio Conte in rampa di lancio. Il Psg ha scelto il suo prossimo allenatore e dopo i contatti dello scorso mese, lo stesso tecnico ha dato il suo ok per la nuova avventura. Il Tottenham proverà a trattenerlo a Londra ma Conte potrebbe sfruttare la clausola che gli consentirà di lasciare il club a fine stagione e al suo posto, al Tottenham, potrebbe tornare proprio Pochettino. Intanto, ha già avanzato diverse richieste e condizioni: vuole avere peso sulle scelte di mercato e vorrebbe Gianluca Petrachi come direttore sportivo. Ma non solo. Secondo RMC Sport ha richiesto anche un direttore dei social network, una figura di controllo su quelli dei giocatori. Ultimo nodo è l'ingaggio: lo stipendio attuale è di 17 milioni di euro, ma l'emittente francese fa sapere sapere che la richiesta dell'allenatore si aggira intorno ai 30 milioni annuali.