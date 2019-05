In attesa di tornare a Parigi è passato da Roma per salutare l’amico Daniele De Rossi, che all’Olimpico ha giocato l’ultima partita in maglia giallorossa: già, ma quale sarà il futuro di Gigi Buffon? Secondo quanto riporta Le Parisien, il PSG ha fissato una riunione decisiva nei prossimi giorni: entro questa settimana la situazione del portiere 41enne dovrebbe essere chiarita definitivamente. Il contratto dell’ex capitano della Juventus con i campioni di Francia scadrà il 30 giugno e ancora non è stata comunicata la decisione di esercitare l’opzione per il rinnovo di un altro anno.