Wonder what PSG will make of this. Game behind closed doors for public health reasons. And Kurzawa goes and celebrates with the crowd outside. Incredible https://t.co/3uVETear7r — James Horncastle (@JamesHorncastle) March 11, 2020

Scene mai viste in Italia ed in Europa in un momento così complicato per la salute di tutti., nel resto d'Europa si fa quasi finta di niente. Il caso della Champions League è ormai noto a tutti. L'unica decisione presa dalla Uefa in questo momento è quella di giocare le partite a porte chiuse. Se i club forzano la mano, allora, si arriva all'annullamento delle gare in programma come accaduto con Juve-Real in Youth League e Inter-Getefa, solo per citare due casi di casa nostra.E in Francia ieri sera si è arrivati all'assurdo. Il PSG ha giocato a porte chiuse contro il Borussia Dortmund, vincendo 2-0 e qualificandosi ai quarti di finale. La partita si è giocata a porte chiuse ma fuori si sono raggruppati migliaia di tifosi del PSG per sostenere la squadra. Come se non bastasse al termine della partita l'ex obiettivo della Juventus Kurzawa è uscito dello stadio per andare ad abbracciare i tifosi, incredibile.