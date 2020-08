1









Stasera è la notte delle stelle. Un peccato non vedere la Juventus che ha concluso il suo cammino in Champions League contro il Lione, stasera in finale ci saranno Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Un pezzo di Juve sarà comunque in campo, infatti partirà tra i titolari l’ex Kinglsey Coman, che ha vinto il ballottaggio con Ivan Perisic. Tra l’altro, l’esterno francese è anche un ex della partita, perché cresciuto nel vivaio del PSG e prelevato a zero dai bianconeri nel 2014.