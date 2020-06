Fuori Kurzawa, dentro Alex Sandro. Questo è l'obiettivo del ds el Psg Leonardo, che vorrebbe portare il terzino sinistro della Juventus in Francia. Nonostante l'infortunio (lesione, qui i tempi di recupero), i club interessati al brasiliano non si sono tirati indietro e il Psg ha individuato in Alex Sandro il sostituto ideale di Kurzawa, che in scadenza di contratto di svincolerà dal club francese. Proprio l'ex terzino del Monaco nell'ultima sessione di mercato è stato a un passo dalla Juve, che lo stava per scambiare con De Scigio.