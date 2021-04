Non segna dal 7 aprile e contro la Fiorentina non si è lasciato andare a smorfie o gesti che avrebbero fatto parlare ancora del suo malumore. Ma è innegabile, Cristiano Ronaldo non è più se stesso da diverse partite e alla Juventus serve maledettamente per centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Senza questa, le strade tra il campione portoghese e la Vecchia Signora si separeranno, con diversi club che puntano CR7. Tra questi il Paris Saint-Germain che, come riporta la stampa francese, potrebbe muoversi per Ronaldo nel caso in cui vendesse Kylian Mbappé.