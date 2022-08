Come racconta Gazzetta, le voci parigine secondo cui i dirigenti del Paris Saint Germain avrebbero aperto a una cessione in prestito dell’argentino non trovano per ora conferma a Torino. Servono sempre 20 milioni per arrivare con certezza a Leandro: guarda caso quelli messi in preventivo con lo United per il trasferimento di Rabiot in Inghilterra. E comunque in questa partita non va mai dimenticato il ruolo del brasiliano Arthur.