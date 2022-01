Si allarga il focolaio di Covid-19 nel Paris Saint-Germain. Dopo Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e il giovane Nathan Bitumazala, anche il portiere Gianluigi Donnarumma è risultato positivo al coronavirus. Lo riferisce lo stesso club parigino. Non si sa ancora se si tratti della variante Omicron, ma il nazionale italiano, partito titolare lunedì sera contro il Vannes in Coppa di Francia (4-0), è stato messo in isolamento martedì.