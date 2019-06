Leonardo vuole rivoluzionare il Paris Saint-Germain. Ci sono diversi giocatori di Serie A in pole nella sua lista, che piacciono anche alla Juventus e per cui l'ex Milan potrebbe compiere proprio uno sgarbo ai bianconeri, sorpassandoli. Il primo è Sandro Tonali, per cui L'Equipe racconta di una prima offerta superiore ai 30 milioni di euro al Brescia. E poi? Sergej Milinkovic-Savic. Mezzala di fisico e qualità, che Lotito e la Lazio potranno lasciar andare per 70 milioni di euro.