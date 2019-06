Il Paris Saint-Germain è pronto a tutto pur di assicurarsi Sergej Milinkovic-Savic, obiettivo per rinforzare il centrocampo condiviso con la Juventus. Secondo quanto riportato oggi da Il Messaggero, il PSG avrebbe messo sul piatto 65 milioni di euro cash e il cartellino del terzino sinistro Layvin Kurzawa, talento classe '92. Milinkovic, però, non gradirebbe la destinazione e preferirebbe restare in Italia. Ecco perché il serbo sta spingendo per raggiungere i bianconeri o, in alternativa, andare al Real Madrid, sua squadra del cuore da bambino.