Il futuro di Neymar è un vero e proprio rebus. L'attaccante brasiliano del Paris Saint-Germain sembrava prossimo a lasciare il club francese per fare ritorno al Barcellona. Tuttavia, dall'Inghilterra arrivano rumors che, se confermati, aprirebbero scenari clamorosi. Infatti, pare che il PSG voglia utilizzare O'Ney come pedina di scambio per arrivare a Paul Pogba. Il centrocampista francese, a sua volta, vorrebbe lasciare i Red Devils e su di lui ci sono Juventus e Real Madrid. La mossa dei vincitori della Ligue 1 rischia di beffare i bianconeri.