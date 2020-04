Dopo l'annuncio del governo francese che ha cancellato la Ligue 1, sono arrivate le parole del presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi: "Rispettiamo le decisioni prese, ma con l'accordo dell'Uefa vogliamo giocare la Champions nelle date e nei luoghi in cui sarà organizzata - ha spiegato ai microfoni de L'Equipe - Se non possiamo giocare in Francia andremo all'estero, garantendo sicurezza sanitaria a giocatori e staff". L'altra squadra francese in Champions è il Lione, che dovrebbe giocare il ritorno degli ottavi contro la Juventus dopo la vittoria per 1-0 nella gara d'andata.