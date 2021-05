Nasser Al-Khelaifi, patron del PSG e ora numero uno dell'Eca, ha parlato della questione Superlega, scagliandosi contro le tre squadre ancora nel progetto: "Il calcio esiste da molti anni e la Super League non ha difeso veramente gli interessi dei tifosi. I cambiamenti possono essere considerati, ma non per rompere la tradizione con cui ogni squadra può raggiungere i suoi sogni".



TUTTI PARTECIPI - "Tutte le squadre devono avere la possibilità di partecipare un giorno alla competizione più importante e tutte sotto l'ala della UEFA. La Champions League è un marchio molto solido che deve essere garantito, ma tutti noi dobbiamo adattarci al nuovo mercato, sia nelle competizioni internazionali che in quelle interne".