Nasser Al-Khelaïfi nella bufera. Stando a quanto riporta Le Parisien, il presidente del Paris Saint-Germain è indagato per corruzione. Secondo le accuse, Al-Khelaïfi avrebbe versato oltre 3 milioni di euro a Lamine Diack, ex presidente della Iaaf, per l'assegnazione del Mondiale di atletica del 2017 a Doha.