Kyliannon si muove da Parigi, parola di Nasser Al-. Il presidente del PSG ha parlato a L'Equipe e ribadito che il club non ha alcuna intenzione di privarsi dell'attaccante francese, allontanando di fatto l'ipotesi Ronaldo."Sarò chiaro: Kylian resterà a Parigi, non lo venderemo mai e non partirà mai a parametro zero. Non darò mai i dettagli ai media sulle trattative in corso. Tutto quello che posso dire è che procedono bene. Spero che troveremo un punto di incontro. E' Parigi, è il suo Paese. Ha una missione, non solo essere un giocatore di calcio ma promuovere il campionato francese, il suo Paese e la sua capitale. È un ragazzo fantastico, come persona e come atleta. È uno dei migliori giocatori e vincerà il Pallone d'Oro negli anni a venire, ne sono sicuro al 100%. Ha tutto il necessario per prolungare qui. Dove può andare? Quali club, per ambizione e progetto, possono oggi competere con il PSG? (...) Anche noi siamo ambiziosi. Ma se vuole decidere chi comprare e chi no, non è possibile. Ripeto, è un ragazzo super, sono sicuro che lo dice perché vuole una squadra migliore per vincere la Champions League".