Gigio Donnarumma rimane ancora una volta fuori dall'11 titolare del Paris Saint-Germain, e adesso non può che aprirsi un caso. Soprattutto dopo l'indiscrezione del Corriere della Sera, secondo cui: "Non è contento, Donnarumma, e non può esserlo. Lui che si è preso l'Europeo da MVP dell'Italia solo due mesi, lui che è il grande prospetto per il presente e il futuro del calcio internazionale tra i pali, ora guarda gli altri giocare. E a testimoniare questo suo stato d'animo, scrive il Corriere della Sera, sono le persone che gli stanno accanto, che gli vogliono bene: gli amici, qualche ex compagno".Una situazione che potrebbe aprire a nuove strade, come un tentativo in estate della Juventus, come raccontava sempre il Corriere della Sera.Queste le formazioni ufficiali della sfida di questa sera tra PSG e Montpellier:PSG: Keylor Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes, Ander Herrera; Di María, Mbappé, Neymar MONTPELLIER: Omlin; Sambia, Thuler, Estève, Ristic; Ferri, Chotard; Mollet, Savanier, Mavididi; Germain