62 milioni di euro a stagione (5.166.666 euro al mese, 169.863 al giorno, circa 2 al secondo). Questa, secondo The Independent, l'offerta monstre del PSG per convincere Kylian Mbappè a restare e a rifiutare la corte dei più grandi club europei. E non è finita qui. Secondo le indiscrezioni, infatti, persino il Presidente della Repubblica Emmanuel Macron e il suo predecessore Nikolas Sarkozy, grande tifoso della formazione parigina, si stanno mobilitando in prima persona per trattenere il miglior calciatore francese in Ligue 1, intervenendo in una questione che evidentemente sta superando i confini dello sport.