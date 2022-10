Come racconta il quotidiano Le Parisien, ilsta ancora pagando le conseguenze della pandemia. Non solo: proprio come la Juventus, il club francese sta pagando il calo degli introiti derivanti dalla biglietteria. Il club starebbe anche pagando il forte monte stipendi, oltre naturalmente a una politica sportiva che non prevede certamente abbassamenti di tenore. Tantissimi giocatori sotto contratto, con stipendi fuori dalla normalità e dalla media del campionato francese. Queste situazioni potrebbero portare nuove sanzioni al tavolo Uefa: il Psg è stato già multato di 65 milioni, ma di questi 55 sono stati sospesi.