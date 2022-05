L'ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio, dove ha parlato anche della lotta scudetto e del campionato in generale.



'Gli arbitri sono scarsi, presuntuosi, non conosco il regolamento e invece mi dicono che pensano di essere bravi. Io sono sicuro che questo campionato lo decideranno gli arbitri, sia per lo scudetto che per l'Europa e per la retrocessione. Ci sono squadre che non hanno avuto quasi nessun torto arbitrale'.