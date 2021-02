1









L'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha analizzato la situazione della Juventus ai microfoni di Radio Radio, evidenziando in particolare la prestazione dei bianconeri nella vittoria contro la Roma: "Pirlo dice che ha giocato in questo modo perché conosceva la Roma, ma non ci credo neanche se lo vedo. Come fa ad essere contento di una squadra che ha difeso e basta contando solo su Ronaldo davanti? Perché Morata non l'ha mai presa... Chiesa ha giocato da terzino, a centrocampo hanno ballato per novanta minuti. Complimenti a Pirlo se è davvero contento di questa prestazione".