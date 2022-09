L'ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio, dove ha parlato anche di Juan Cuadrado e di Leonardo Bonucci.'Cuadrado non ne ha più per fare tutta la fascia, può dare qualcosa in avanti e magari arrivare al tiro, ma a rinculare fa fatica. E se Bonucci sta così, io non so se sia il caso di farlo giocare o passare alla difesa a quattro, riproporlo mi sembra piuttosto difficile'.