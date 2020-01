Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato a Radio Radio della sfida di domani tra i giallorossi e la Juve: "Cambiare tattica in difesa non è un problema, aggiungi un difensore e hai più sicurezza. Non bisogna concedere niente alla Juve, vietato giocare come hanno fatto contro Belotti. L’approccio e la voglia di arrivare primi sulla palla sarà fondamentale. Domani può essere la grande rivincita per la Roma. I giocatori della Roma devono fare di più per andare al gol. Anche Fonseca deve lavorare sul gioco per portare più rifinitori sotto porta. Perotti crossa e Zaniolo entra in area per il gol. Pellegrini ha le caratteristiche per essere un grande incursore”.