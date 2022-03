In casa Juve le maggiori attenzioni sono tutte rivolte al big match con l'Inter ma è inevitabile pensare anche al mercato, per cercare di partire nel migliore dei modi sin da subito nella prossima stagione. Uno degli obiettivi di mercato per il dopo Dybala è il giallorosso Nicolò Zaniolo, ancora alle prese con il rinnovo di contratto con la Roma. Su questa situazione è intervenuto anche l'ex attaccante del club capitolino Roberto Pruzzo, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio.



'Non so se Zaniolo andrà via da Roma. Queste ultime partite saranno utili per capire meglio il suo futuro ma la Roma non deve avere fretta nel mercato. Alcuni giocatori infatti non hanno dato qualcosa in più, anzi hanno anche tolto qualcosa'.