A Radio Radio,ha parlato così di Roma-Juve: "Domani per la Roma non sarà facile perché affronti una Juve in salute, che si adatta bene ad ogni avversario e che contro il Torino ha segnato 4 gol. Ci vorrà una Roma formato Olimpico, con la gente che ti spinge. Ed anche questo è un limite della squadra. La Roma non ti dà mai l'impressione di dominare la partita. Ora hai due partite, domani e giovedì, che ti segnano il futuro della stagione. La Juve ha tanti giocatori che possono fare la differenza, spero che anche quelli della Roma riescano a farla".