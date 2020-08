Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, parla ai microfoni di Radio Radio dell'interesse della Juve per Edin Dzeko, attaccante giallorosso: "Mi pare che la Juventus sia uscita allo scoperto su Dzeko: è lui l'obiettivo per l'attacco bianconero. Se il bosniaco dovesse rimanere bisognerà risolvere la questione rimasta in sospeso con Fonseca".