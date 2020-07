L'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo parla a Radio Radio della sfida di sabato sera tra la Juve e la Roma: “Sarà una partita assolutamente inutile, io lascerei a casa tutti e farei giocare solo le seconde linee. Spero che il cambio di proprietà possa avvenire il prima possibile, facendo contenti tutti, in tempo per preparare una squadra più competitiva di quella attuale. Come finisce? Dire in pareggio".