Roberto Pruzzo, ex calciatore della Roma ha parlato a Radio Radio della sfida che vedrà la Juventus ospite propriodei giallorossi domenica sera all'Olimpico: "La Juve è favorita, non è super favorita, la partita col Torino da parte della Roma è stata inaspettata…ora serve una rivincita, dimostrare che è stato solo un episodio. Ma davanti hai una squadra che ti può far male, la Juve lo ha dimostrato col Cagliari”.