Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, parla di Edin Dzeko, punta che piace a Juve e Inter: "Ci si aspetta di più da Friedkin. Non ho ancora capito se l’allenatore sia stato confermato oppure no. Bisogna fare chiarezza subito e definire gli obiettivi. Per i primi sei mesi non sarà facile. In rosa ci sono giocatori inutili che guadagnano tanto. Dzeko è più forte di Milik, ma il polacco per 5-6 anni può tenere botta. Se fossi la Juve Edin lo prenderei”.