"Il presidente Viola non mi avrebbe mai permesso di andare alla Juve”. Roberto Pruzzo, 65 anni, commenta così il possibile trasferimento di Edin Dzeko in bianconero: "Non solo per una questione d’affetto. Mai rinforzare i rivali“, specifica a Il Messaggero. Poi continua: "Dzeko deve restare. Fa la differenza. Quando gli dai la palla, è come metterla in banca. La Roma davanti è all’altezza delle migliori: Mkhitaryan e Pedro sono calciatori di primo piano, Zaniolo è tornato e anche altri possono collaborare con il centravanti: Under, Kluivert e Perez. Qualcuno magari partirà, ma servirà per migliorare la squadra nei ruoli ancora scoperti. tanto per lo scudetto corrono solo la Juve e l’Inter".