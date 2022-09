L'ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio, dove ha parlato anche di Paulo Dybala.'Dybala mi sembra dentro la Roma come fosse lì da 10 anni. Dalla Juve non è mai un passaggio semplice, invece è andata benissimo fino ad ora. Non me l’aspettavo. Non so se farei rientrare domani Zaniolo, perché domenica c’è l’Atalanta'.