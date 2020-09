1









L'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo non utilizza mezze misure per descrivere la prestazione della Juventus contro la Roma: “Non mi aspettavo la squadra messa in campo da Pirlo, era una Juve che non aveva nè capo nè coda. Invece Fonseca è stato bravo, lo hanno fregato i senatori; Mkhitaryan e Dzeko non possono sbagliare quei gol".



RONALDO - "La differenza che può fare Ronaldo è evidente, ha tirato fuori la squadra da una situazione complicata. Dall’altra parte c’è Dzeko che si vede non è in condizione. Ma nell’ultima mezz’ora Fonseca avrebbe dovuto fare dei cambi, Davanti avevi quasi 100 anni, non ce la facevano più e tenere cinque difensori contro un solo attaccante della Juve secondo me non aveva senso"