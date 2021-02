La Roma è sotto di un gol all'Allianz Stadium contro la Juventus. Oggi sulle frequenze di Radio Radio il grande ex bomber Roberto Pruzzo aveva incitato così la squadra di Fonseca: "Juve e Roma arrivano bene alla sfida. I giallorossi hanno fatto diventare semplice la partita contro il Verona nonostante fosse la miglior difesa. Le assenze in casa Roma mi preoccupano fino ad un certo punto. Dzeko non gioca da molto e le partite che ha disputato non mi hanno impressionato. Smalling sta facendo male. Pellegrini è l’unica assenza pesante. Confido in una prestazione di alto livello per cambiare un po’ il lignaggio di queste partite in cui la Roma perde sempre. Se vinci ridimensioni la Juve e ti rilanci per i primi posti, ma non è mai facile. Mi accontenterei anche di un pareggio, ma si gioca sempre per vincere".