Il Barcellona, le ultime esclusioni, la tentazione di pensar male e il provino decisivo per la Samp. Ha ancora un chance di giocare il bosniaco, che viene considerato al pari degli altri da Sarri. L'acciacco fisico, non meglio approfondito dal tecnico, non è ancora del tutto smaltito ma si candida per una maglia da titolare. In alternativa, spazio ancora a Bentancur con Matuidi e Rabiot.