La Juventus ha comunicato l'andamento della sessione mattutina alla Continassa:

"Nel giorno in cui i bianconeri hanno conosciuto il cammino che li attende in campionato dalla fine di settembre, la squadra ha proseguito la preparazione al Training Center.



I bianconeri, sempre senza i Nazionali, si sono allenati agli ordini di Coach Pirlo nella mattinata, dedicandosi, dopo la fase di attivazione e i consueti torelli, a lavoro tattico e possesso palla, per concludere con la partitella finale.



Anche domani il gruppo è atteso al JTC al mattino."