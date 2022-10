sono questi i tre volti che guidano la squadra e rappresentano il fulcro dell'unità riconquistata dalla Juve. Se per il brasiliano le prestazioni sul campo vanno di pari passo con l'importanza fuori dal terreno di gioco, diverso è il discorso per Szczesny e soprattutto Cuadrado, che rimangono comunque fondamentali per superare il complicato inizio di stagione."Nessuna spaccatura, nessuna faida tra senatori e nuovi arrivati ma la necessità di remare tutti dalla stessa parte, insieme con il timoniere livornese", scrive Tuttosport. Contro il Torino, quest'unità di intenti si è vista.Un aspetto che era mancato nella disfatta di Haifa e nella sconfitta contro il Milan e del quale lo stesso Allegri aveva parlato nelle ultime settimane.Danilo, Cuadrado, Sczesny appunto; i "nuovi" leader della Juve che si sono fatti interpreti delle parole del presidente, Andrea Agnelli, inculcando nello spogliatoio lo spirito bianconero. Non a caso,n questo inizio di stagione, nei momenti più complicati, è stato lui a metterci la faccia. "Ognuno di noi ha bisogno di aiuto, per un passaggio, una marcatura o una chiusura in più", parole che evidenziano quale sia l'obiettivo, ovvero essere prima di tutto, una squadra.prima della partita. E Infine Cuadrado, criticato per le prestazioni ma in ogni caso imprescindibile per la Juve e per Allegri; perché se c'è un fedelissimo del tecnico livornese, è proprio il colombiano