Rodrigo Bentancur sta crescendo partita dopo partita, minuto dopo minuto. Classe '97, decisivo contro l'Inter a San Siro con l'assist a Higuain. L'uruguaiano si è sdoppiato in un doppio ruolo: prima mezz'ala quando è entrato al posto di Khedira, poi è andato a fare il trequartista nel momento in cui Emre Can ha sostituito Dybala. E in quel ruolo, tac, ha servito l'assist decisivo al Pipita.



REGISTA - Può essere una soluzione per il futuro provarlo sulla trequarti, dove ha fatto molto meglio rispetto al ruolo di vice Pjanic occupato prima nel secondo tempo a Firenze dopo l'infortunio del bosniaco e poi contro il Verona giocando da titolare al posto dell'ex romanista. Bentancur però in quel ruolo non ha dato le risposte che si aspettava l'allenatore, ma da trequartista ha stupito tutti.