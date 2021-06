Più ripida è la salita, più la cima sembrerà meravigliosa. Sono le classiche frasi motivazionali di cui si ciba chi suda e chi sgobba. E Dejan Kulusevski ha imparato a farlo: prima nella Juventus, poi in nazionale, dove il suo talento sembra sempre imbrigliato da compiti tattici. Necessari e funzionali, però più alla squadra che al singolo. In ogni caso, Dejan oggi riparte dopo la positività al Covid (nel frattempo diventata negatività) e dopo le tante polemiche sul possibile party da evitare, poi raccontata come cena tra amici, normalità di un ragazzo di vent'anni.



L'OCCASIONE - Partirà verosimilmente dalla panchina nella sfida della sua Svezia (già qualificata e prima nel girone con la Spagna) contro la Polonia dell'amico Tek Szczesny. "Non è stato facile stare a guardare - ha raccontato 'Kulu' nei giorni scorsi, in conferenza stampa -, ma credo di avere buone chance di giocare, anche perché il mio corpo ha reagito bene". E bene ha reagito il suo CT, Andersson, quando l'ha rivisto prima sulla cyclette, poi correre con i compagni. I parametri fisici sono già livellati su alte prestazioni. Dejan, in una Svezia già proiettata agli ottavi, può iniziare tranquillamente il suo cammino. Aspettando di conoscere le idee di Allegri...