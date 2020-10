Nel teatrino all'italiana che ha portato alla mancata disputa di Juventus-Napoli e ha innescato ben altri tipi di dispute a suon di note e comunicati ( qui il resoconto completo degli avvenimenti di ieri ), i quotidiani sportivi oggi in edicola ricompongono i pezzi di un puzzle che vede la società campana e la Asl partenopea nel mirino degli organi del calcio italiano.Questo si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Le istituzioni mettono sotto accusa il Napoli per una sorta di mancata lealtà proprio dopo aver condiviso l'ultima decisione della LegaLa polemica si dirige anche dei confronti delle autorità sanitarie locali:con il rischio di esportare il contagio in famiglia e non obbligare subito al raduno permanente di Castel Volturno?".Come sottolinea Tuttosport, la Asl avrebbe dovuto designare una sede per il ritiro, in modo tale da poter garantire l'isolamento e spostarsi solo per giocare le partite di campionato, applicando così il protocollo.Il Corriere dello Sport informa che la squadra di Gattuso a Castelvolturnoallo scadere delle due settimane dall'ultimo contatto coi positivi Zielinski ed Elmas.Il Giudice Sportivo dovrà pronunciarsi sui provvedimenti: a norma di regolamento,Sicuramente De Laurentiis farà ricorso (e se venisse accolto, secondo Repubblica4 giorni prima di Inter-Juve).La partita fuori dal campo è appena cominciata.