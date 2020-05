"Questa storia del protocollo e della quarantena fiduciaria rischia di esplodere in faccia al popolo del calcio", scrive Tony Damascelli su Il Giornale. "Perché i dubbi sono mille, le ambiguità altrettante, i furbi si nascondono nel canneto di regole e norme. Dice: e se un calciatore risultasse positivo che si fa? Si denuncia o si inventa l’infortunio per evitare il caos, cioè l’isolamento di tutto il gruppo squadre e anche degli avversari che sono entrati in contatto con l’infetto? Non sarebbe, dunque, il caso di mutuare il protocollo della Bundesliga e limitare la quarantena al solo contagiato, lasciando a tutti gli altri la libertà di continuare l’attività?"