Ottimismo sul via libera al protocollo ripresa. Da oggi il Cts prenderà in esame la nuova versione presentata dalla Figc e domani darà un verdetto in vista dell'incontro di giovedì tra il ministro Spadafora e i vertici del calcio. Si va verso un sì condizionato da parte degli scienziati e i numeri positivi della curva contagi potrebbero portare all'attenuamento della norma che prevede due settimane di quarantena per tutti i contatti ravvicinati di un soggetto positivo.