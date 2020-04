1









Siamo agli sgoccioli. La Commissione medico-scientifica della Figc ha inviato al governo il protocollo a cui le squadre dovranno attenersi per la ripresa degli allenamenti. Ieri è stato consegnato ai ministri della salute e dello sport, Speranza e Spadafora, che ha indetto per mercoledì una videoconferenza con tutte le organizzazioni del mondo del calcio italiano: la riunione sarà decisiva per scogliere ogni dubbio sul futuro, con il 4 maggio la data ipotetica per ripartire. 47 pagine in totale – rivelate da La Gazzetta dello Sport - divise in due documenti, uno da 35 e l’altro da 12.



